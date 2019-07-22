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Erzurum Kongresi'nin 100. yılı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

22.07.2019 15:53 Erzurum Kongresi
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Orhan, mesajında, Erzurum'un, tarihe beşiklik eden ve medeniyet denilince Anadolu'nun nadide şehirleri arasında yerini alan bir şehir olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde 23 Temmuz 1919'da 62 delegenin bir araya gelmesiyle oluşan kongrede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığını aktaran Orhan, mesajında, şunları kaydetti:
"Aziz Türk milleti ne zaman zor duruma düşse, ihtiyacı olan azmi ve gayreti yüreğinde bulmuştur. Ecdadımız yaşadığımız bu günleri düşünerek canı pahasına vatanı savunmuştur.
Bu vesileyle Erzurum Kongresi'nin 100. yılında başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizin tümünü rahmetle yad ediyor, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."
Kaynak: AA
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