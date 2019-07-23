Haberler» Güncel» Haber

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı - Kortej yürüyüşü ve temsili anma programı

Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

23.07.2019 16:39
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı - Kortej yürüyüşü ve temsili anma programı
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Erzurum Valiliği, 9 Kolordu Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi adına çelenk konuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliğinin Yakutiye Medresesi önündeki konseriyle devam eden etkinlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.
Şentop, Yakutiye Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe eşlik ederek vatandaşlarla Türk bayrağı salladı.
Yaklaşık 2 kilometre süren ve Erzurum Kongre Binası önünde sona eren yürüyüş sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ü temsili olarak canlandıran Metehan Şahiner'e vatandaşlar ilgi gösterdi.
Yürüyüşe, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, İbrahim Aydemir, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, TBMM katip üyeleri ve idari amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Erzurum Kongresi'nin 100. yılı - Kortej yürüyüşü ve temsili anma programı

Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
18:11   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
18:10   Sel felaketinin yaşandığı Düzce için sağanak uyarısı
18:09   Antalya'da orman yangını
18:09   Toyota ile araç batarya üreticisi CATL arasında iş birliği
18:08   Sinop'ta "kaçak pansiyonculuğa" suç duyurusu
18:08   Borç kavgasında öldürüldü
18:08   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı