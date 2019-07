Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, Milli Mücadele ve Erzurum Kongresinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum genelinde gerçekleştirilen kutlamalara katıldı.Havuzbaşı mevkiinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başlayan etkinliklere Rektör Çomaklı'nın yanı sıra, Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ile milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Erzurum'daki Kutlamalara KatıldıHavuzbaşındaki törenin sona ermesinin ardından Yakutiye Medresesi önünde toplanan protokol ve Erzurum halkı, "Erzurum Kongresi 100. Yıl Kortej Yürüyüşü"nde bir araya geldi. Kortej yürüyüşünde Milli Mücadele Döneminde yayın yapan Albayrak Gazetesi dağıtıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'ta kutlamalar için geldiği Erzurum'da kortej yürüyüşüne katıldı. Kortejin ön sıralarında Erzurum halkıyla kol kola Cumhuriyet Caddesinden Tarihi Erzurum Kongresine kadar yürüyen Rektör Çomaklı, kongre binasında gerçekleştirilen etkinliklerde 100 yıl önceki tarihi anlara yeniden tanıklık etti.TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Vali Okay Memiş'in kongre binası önünde günün anlam ve önemine binaen yaptıkları konuşmaların ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün faytonla Erzurum Kongresine gelerek Kazım Karabekir Paşa ile görüşmesi ve akabinde Tarihi Kongre Binasındaki delegelere seslenişi temsili olarak canlandırıldı. Temsil esnasında 100 yıl öncesine giden katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.Kongre binasındaki törenin ardından Rektör Çomaklı, protokol ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesinin (ETÜ) düzenlediği "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"na katıldı.Gazi Mustafa Kemal Paşa, Atatürk Üniversitesinde Düzenlenen Sergiyle AnıldıMilli Mücadele ve Erzurum Kongresinin 100. yıl dönümü etkinlikleri gün boyunca devam etti. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi tarafından organize edilen, "Vatanın Bağrında Elli Yedi Gün ya İstiklal ya Ölüm" isimli sergiye katılmak üzere Nenehatun Kültür Merkezine geçen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, burada serginin açılışını gerçekleştirdi.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun düzenlediği sergi, Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi süresince Erzurum'da kaldığı 57 günün her biri için farklı bir Atatürk portresini barındırıyor. Tamamının kendi çizimlerinden meydana geldiği sergide Kadıoğlu, Rektör Çomaklı'ya da kendisinin çizdiği karakalem porte çalışmasını hediye etti."Türk İstiklal Harbi'nde Erzurum'un Üstlendiği Misyon Oldukça Önemlidir"Erzurum için büyük anlam taşıyan bu özel günde bir değerlendirme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, Amasya, Sivas ile Erzurum'dan geçerek vatan sathına yayıldığını ve Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla yeni bir safhaya ulaştığını dile getirdi.Medeniyetlerin beşiği Erzurum'un, tarihindeki en önemli hadiseleri hiç şüphesiz Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Türk İstiklal Harbi sırasında yaşadığını vurgulayan Rektör Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti: "Erzurum'un Ermenilere verilmek istendiği bir dönemde üstlendiği misyon, yeni ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giden yolda son derece önemli bir rol oynamıştır. Erzurum Kongresi, hiç şüphesiz Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde tüm Anadolu'nun işgale ve direnişe karşı duruşunun simgesidir.""Erzurum ve Atatürk Arasında Çok Güçlü Bir Bağ Var"Erzurum'un stratejik bir konumda olması ve 15. Kolordu Komutanlığına ev sahipliği yapmasının yanı sıra Mustafa Kemal Paşa'nın gelmesinden önce bir avuç vatanperverin çabalarıyla Milli Mücadele ruhuna bürünmesinin kongrenin Erzurum'da yapılmasına zemin hazırladığını aktaran Çomaklı, öte yandan Erzurum, Atatürk ve Milli Mücadele arasında var olan güçlü bağın önemine değindi."Atatürk'ün Cumhuriyet konusundaki düşüncelerini ilk kez Erzurum'da açıklaması, ilk kez Erzurum'un hemşehrisi olması, ilk nüfus cüzdanını buradan alması, milletvekili olarak ilk Erzurum'dan seçilmesi ve elbette ki Cumhuriyet'e giden yol haritasını buradan çizmesi bu bağın ne kadar güçlü olduğunu bizlere göstermektedir" ifadelerini kullanan Rektör Çomaklı: "Dahası mensubu olduğumuz Üniversitemizin gurur duyduğumuz ismiyle bu bağ ebedileşmiştir" şeklinde konuştu. - ERZURUM