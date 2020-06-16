ERZURUM Korkutan yangını ilgiyle izlediler

Korkutan yangını ilgiyle izledilerERZURUM'daki bir sosyal tesislerin çatısında çıkan ve alevleri gökyüzüne ulaşan yangın korkulu anlar yaşattı.

16.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:48
Korkutan yangını ilgiyle izlediler
ERZURUM'daki bir sosyal tesislerin çatısında çıkan ve alevleri gökyüzüne ulaşan yangın korkulu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede geniş güvenlik önmeli aldı. Dumanı görüp olay yerine gelen çok sayıda meraklı ise kimi oturarak, kimi ayakta kimi de arkadaşına yaslanarak yangını heyecanla izledi.
Merkez Palandöken ilçesindeki Valilik binasının hemen karşısındaki Harputkapı lokanta ve çay bahçesinin çatı katında bugün saat 10.00 sıralarında henüz sebebi öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İşyeri çalışanların müdühalesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi iki katlı sosyal tesisin dört bir tarafını kuşatarak yangına müdahale etti. Bu sırada gök yüzüne yükselen dumanı görüp olay yerine gelen çok sayıda vatandaş çevre güvenliği alan polis tarafından uzaklaştırıldı. Meraklı vatandaşlar olay yerini tamamen terk etmek yerine kimi oturarak, kimi ayakta kimi de arkadaşına yaslanarak yangını büyük bir heyecan içinde izledi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmdığı yangında maddi hasar oluştu.
Yangını 30'a yakın çalışanı ile birlikte izleyen işyeri sahibi Hıdır Görmez, "Pandemi nedeniyle işyerimiz 3-4 aydır kapalıydı. Yeni açmıştık ve müşteri gelmeye yavaş yavaş gelmeye başladı. Önlemler altında kısıtlı çalışıyorduk. Sabah saatlerinde sosyal tesislerin onarım yapılacağından dolayı boş olan otel kısmında yangın çıktı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Fakat çabamız yetersiz kaldı. Milli Emlağın kiracısıyız. Pandem sonrası bu yangın bizi perişan etti. Na yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu ERZURUM Korkutan yangını ilgiyle izlediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Palandöken, İtfaiye, Güncel, Haber

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