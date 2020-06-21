ERZURUM Koronavirüs savaşçılarının hastanede mücadelesi

Koronavirüs savaşçılarının hastanede mücadelesiDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 13 kente hizmet verilen Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlıkçıların koronavirüsle mücadelesi, DHA ekibince görüntülendi.

21.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:24
Koronavirüs savaşçılarının hastanede mücadelesi
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 13 kente hizmet verilen Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlıkçıların koronavirüsle mücadelesi, DHA ekibince görüntülendi. Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zülal Öztürk, hastaları kurtarmak için uykusuz ve sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarının tek isteğinin, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması olduğunu söyledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla mücadele edilen hastanelerin başında, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi geliyor. Hastanede koronavirüs tedavisinde önemli başarılara imza atılıyor. Bu başarıların arkasında ise başkalarının canı için kendi canlarını hiçe sayan koronavirüs savaşçısı sağlıkçılar yer alıyor. Yoğun bakım ünitesi ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları, zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlıkçılar, en büyük risk grubunda bulunuyor ve bazıları, haftalardır ailesini görmeden koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda yer alıyor.
TABURCU EDİLEN HASTALARLA YORGUNLUKLARINI UNUTUYORLAR
Sağlık çalışanları, servise her girdiklerinde koronavirüsten korunmak için tek kullanımlık tulumlar, maske, eldiven, gözlük ve siperlikler ile önlem alıyor. Covid-19 servisinde 3 vardiya halinde çalışıldığını vurgulayan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zülal Öztürk, her taburcu edilen hasta ile birlikte tüm yorgunluklarını unuttuklarını söyledi. Hastanede çok sayıda koronavirüslü hastayı tedavi ve taburcu ederek, bu süreçte büyük rol oynadıklarını belirten Prof. Dr. Öztürk şunları söyledi:
"Şehrimizde alınan önlemler, halkımızın duyarlı olması nedeniyle koronavirüs Erzurum'da hız kesti. Hastanemizde 40 hasta mevcut. 17'si kesin pozitif 23'ü olası hasta. Yoğun bakımda ise 3 hastamız var. Ciddi hastalarımız 60 yaş ve üzeri. Hafif seyredenler ise çocuk ve gençler. Serviste son zamanlarda ailece tedavi görenler de bulunmakta. Bu hastalıktan tamamen kurtulmak için el yıkama, sosyal mesafe ve maske kullanımına özen göstermeliyiz. Toplu alanlardan uzak durmalıyız. Marketlerde herkesin dokunduğu yerlere dokunurken eldiven kullanalım veya ellerimizi kolonya ile silelim. Bu hastalığı hafife almamak gerek. Çünkü alındığında hasta sayısında artış olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Şu anda azalma olduğu için serviste küçülmeye giderek 5 serviste hizmet veriyoruz."
Servise girdiklerinde alınan önlemlerin had safhada olduğunu ancak sağlık çalışanlarının giydiği koruyucu kıyafetlerin sauna etkisi yaptığını belirten Dr. Handan Köksal Orbay, vizite girdiklerinde kendilerinin bu kıyafetlerle 3 saate yakın durduklarını ama diğer personelin bunlarla 8 saat durmak zorunda olduğunu kaydetti. Orbay, "İşimizi seviyoruz. Tek düşüncemiz hastalarımız iyi olsun" dedi.
Koronavirüs şüphesi ile hastanede tedaviye alınan Abdullah Aslan, "Erzurum'da kalp ameliyatı olduktan sonra yaşadığım Oltu ilçesine gittim. Zaman zaman dışarı çıktım. Maske kullandım. Geçmiş olsun dileklerini iletmeye gelen yakınlarım ile bahçede görüştüm. Nasıl oldu, bilmiyorum" diye konuştu. ERZURUM Koronavirüs savaşçılarının hastanede mücadelesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Haber

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