ERZURUM Köylülerin domuz nöbeti

Köylülerin domuz nöbeti

ERZURUM'un Oltu ilçesinin Kaleboğaz köyünde çiftçiler, tarlalarına yaban domuzlarının zarar vermesi üzerine gece tüfekli nöbet timi kurdu.

Ellerinde av tüfekleri, balta ve sopalarla geceleri tarlalarda nöbet tutan çiftçiler yaban domuzlarını havaya ateş ederek korkutup kaçırıyor.

Kalebeoğaz Köyü'nde yetişmeye başlayan mısır tarlalarına gelen yaban domuzları tarlaları adeta talan ediyor. Mısırların büyümesi ile birlikte domuz saldırılarının arttığını belirten köy halkından Özkan Kaya, bunun üzerine av tüfekleri, balta ve sopalarla tarlalarında gece nöbeti tutmaya başladıklarını söyledi. Özellikle geceleri tarlaya gelen yaban domuzları kaçırmak için ya teneke saclara sopayla vurduklarını ya da tüfeklerle havaya ateş açtıklarını ifade eden Kaya, "Büyük emeklerle tarlaya ektiğimiz mısırlar yeni yeni büyümeye başladı. Fakat domuzlar bizi perişan etti. Geceleri bazen ayı olmak üzere hemen hemen her gece domuzlar gelip büyük zararlar veriyor. Biz de köy halkı olarak domuz nöbeti tutmaya karar verdik. Tüfeklerimizi kuşanıp tarla kenarındaki kulübelerde sabahlara kadar nöbet tutuyoruz. Domuzda olsa hayvanları vurmak istemiyoruz. Ama ürünlerimizi de korumak zorundayız" diye konuştu.

Domuzların mısırı çok sevdiğini söyleyen İsmail Aslan ise "İlk baharda toprakla buluşturduğumuz ürünlerimizden sadece mısıra değil, domates, fasulye ve patatese de zarar veriyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sonunda böyle bir uygulamaya karar verdik. Bugüne kadar hiçbir hayvanı öldürmek hep korkutup kaçırıyoruz ki bir daha gelmesinler ama sayıları çok fazla" dedi.