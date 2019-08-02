1,1 tonluk 'Paşa' 22 bin 500 TL'ye alıcısını bekliyor

Erzurum'un Karayazı ilçesinde beslenen bir ton yüz kiloluk "Paşa" isimli kurbanlık boğa alıcılarının da gözlerini kamaştırıyor. Paşa, 22 bin 500 TL'ye alıcısını bekliyor.

Paşa'nın sahibi Mustafa İz, "Kurbanlık hayvanımızı Karayazı'da 8 ay besledikten sonra Erzurum hayvan pazarına getirdik. Ot ve arpa kırması ile besledik. Hayvanımızda kurban olmayı gerektiren her şey tamam. 'Paşa'nın fiyatı 22 bin 500 liradır. Alıcıları bekliyoruz" dedi.

PAZARLIKLARDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANIYOR

Kurban pazarında kurbanlıklar için pazarlık eden alıcı ve satıcılar arasında da renkli görüntüler yaşanıyor. Arabulucuların yardımıyla yapılan pazarlıklar ilgiyle izleniyor. Kurbanlıkların önümüzdeki haftadan itibaren pazarda daha yoğun olacağını dile getiren besiciler, fiyatların uygun olduğunu ve herkesin kurban kesebileceğini belirtiyor.