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Erzurum kurtulmuş trump ile görüşmede türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak

Kurtulmuş Trump ile görüşmede Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak (2)'BU MİLLETE KİMSE PRANGA VURAMAZ'AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

07.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:35
Kurtulmuş Trump ile görüşmede Türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak (2)
'BU MİLLETE KİMSE PRANGA VURAMAZ'
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Başkan Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Kurtulmuş, açıklamalarda bulundu. Ülke olarak zor dönemden geçildiğini belirten Kurtulmuş, Gerçekten bunu söylerken kolay söylüyoruz. Yaşadığımız zorlukları bütün millet olarak yaşıyoruz. İnşallah çok daha güçlü bir şekilde, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, güçlü büyük Türkiye kuracağız. Adım adım ilerliyoruz. Türkiye'nin güçlendiğini görenler de zaten bir telaşa kapılarak, 'nasıl engellerler, nasıl ayağına çelme takarlar, nasıl yolumuzdan döndürürler' bunun hesabını yapıyorlar. Bu millete öyle kolay kolay kimse pranga vuramaz, istediğini dikte edemez. O devirler geride kaldı. Gavurun önünde el açıp, dilenen Türkiye, geride kaldı. 'Höt' dedikleri zaman yerinden kımıldamayan Türkiye, geride kaldı. İşte bunu son Barış Pınarı Harekatı ile bir kere daha gördük. Kendi ulusal egemenliğimiz, esas alan stratejiyi izledik dedi.
Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra merkez Yakutiye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışına katıldı. Yapılan konuşmaların ardından viyadüğün kurdelesi, Mehter Marşı eşliğinde kesilerek, yol trafiğe açıldı. Yoldan ilk olarak 'Erzurumlu mucit' Sabit Çalışır, 'Dadaşmobil' adını verdiği, 5 vitesli olan, kendi yaptığı otomobille geçti. Sabit Çalışır, aracı 3 yılda yaptığını belirterek, Mehmet Sekmen bu köprüyü 2 yılda yaptı. 'Ben de bu köprüden geçen aracı yapacağım' dedim. Yerli köprü, yerli araç. 10 bin lira harcadım. Para önemli değil biz de bir şeyler yapıyoruz, üretiyoruz. Yaparız da yeter ki bize sahip çıkılsın dedi.
Erzurum kurtulmuş trump ile görüşmede türkiye'nin hakkı sonuna kadar korunacak

Numan Kurtulmuş, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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