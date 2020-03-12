ERZURUM Kuru dallara hayat veriyor
Kuru dallara hayat veriyor ERZURUM'un Oltu ilçesinde saat tamircisi Sefa Polat (77) 35 yıldır kuru dal parçaları ve çakıl taşlarını küçük dokunuşlarla biblolara çeviriyor.
12.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:59
Kuru dallara hayat veriyor ERZURUM'un Oltu ilçesinde saat tamircisi Sefa Polat (77) 35 yıldır kuru dal parçaları ve çakıl taşlarını küçük dokunuşlarla biblolara çeviriyor. Sefa Polat, Karabekir Mahallesi Şendurak Sokaktaki apartmanın bir katını atölyeye dönüştürdü. Kuru dallara ve çakıl taşlara hayat vererek sanata dönüştüren Polat, 300'e yakın eser yaptı. Hayvan figürlerinden, meyvelere kadar farklı objeler yapan Polat, bunları odasında sergiliyor. Atölyesinin kapısını henüz kimseye açmadığını belirten evli 4 çocuk babası Sefa Polat, "Bu biboları yaparken huzur buluyorum, mutlu oluyorum. El oyması ile 300'e yakın özgün çalışma yaptım. Yaptığım bibloların eşi benzeri başka bir yerde bulma şansınız yok. Doğada dolaşırken yere düşmüş kuru dalları alırım. Doğadaki yaprakları incelerim, kendimce çizimler yapar, sonrada onları dal parçalarına işlerim. Yaptığım bazı ürünlere saat makinası takarım" dedi.
Kaynak: DHA
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