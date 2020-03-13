Erzurum lezzetleri İzmir'de görücüye çıktı
İzmir'de, Erzurum'un yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu.
13.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:06
İzmir 'de, Erzurum 'un yöresel lezzetleri beğeniye sunuldu.
İzmir Erzurumlular Vakfı tarafından düzenlenen "Erzurum Günleri" etkinliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde kapılarını Bostanlı Pazar Yeri'nde açtı.
Erzurum'un cağ kebabı, ketesi, kıtlama şekeri ve balının sergilendiği alanda şehrin küflü peynirine de vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinliği düzenleyen Ali Yazar, AA muhabirine, katılımcı firmaların büyük çoğunluğunun Erzurum'dan geldiğini söyledi.
İzmirlileri Erzurum Günleri'ne davet eden Yazar, "Pazar yerinin her noktasında dezenfekte işlemi yapıldı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Erzurum'u buraya getirdik. Etkinliğe sadece İzmirliler değil tüm illerden ilgi var." diye konuştu.
Cağ kebabı ustası Muhammet Turan da koyun ve kuzu etinden yaptığı lezzetin çok beğenildiğini ifade etti.
Serkan Akköse de Erzurum'dan getirdikleri ürünlerle su böreği yaptığını dile getirdi.
Etkinliği gezmeye gelen Haydar Boyalıoğlu ise doğal ürünler bulmak için buraya geldiğini söyledi.
Küflü peynirin vücut direncinin artırdığına işaret eden Boyalıoğlu, "Koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Bu doğal ürünleri tüketmek istiyoruz. Yıllardır beğenerek tükettiğimiz küflü peynirin doğalını almak için buraya geldim ve buldum." diye konuştu.
İzmir Erzurumlular Vakfı tarafından düzenlenen "Erzurum Günleri" etkinliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde kapılarını Bostanlı Pazar Yeri'nde açtı.
Erzurum'un cağ kebabı, ketesi, kıtlama şekeri ve balının sergilendiği alanda şehrin küflü peynirine de vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinliği düzenleyen Ali Yazar, AA muhabirine, katılımcı firmaların büyük çoğunluğunun Erzurum'dan geldiğini söyledi.
İzmirlileri Erzurum Günleri'ne davet eden Yazar, "Pazar yerinin her noktasında dezenfekte işlemi yapıldı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Erzurum'u buraya getirdik. Etkinliğe sadece İzmirliler değil tüm illerden ilgi var." diye konuştu.
Cağ kebabı ustası Muhammet Turan da koyun ve kuzu etinden yaptığı lezzetin çok beğenildiğini ifade etti.
Serkan Akköse de Erzurum'dan getirdikleri ürünlerle su böreği yaptığını dile getirdi.
Etkinliği gezmeye gelen Haydar Boyalıoğlu ise doğal ürünler bulmak için buraya geldiğini söyledi.
Küflü peynirin vücut direncinin artırdığına işaret eden Boyalıoğlu, "Koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizin güçlü olması gerekiyor. Bu doğal ürünleri tüketmek istiyoruz. Yıllardır beğenerek tükettiğimiz küflü peynirin doğalını almak için buraya geldim ve buldum." diye konuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : Erzurum, İzmir, Kültür Sanat
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