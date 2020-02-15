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Erzurum liseli didem'i dalgıçlar karasu nehri'nde aradı

Liseli Didem'i dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradıERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan lise öğrencisi Didem Turan'ı (17), dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı.

15.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:18
Liseli Didem'i dalgıçlar Nehri'nde aradı
ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan lise öğrencisi Didem Turan'ı (17), dalgıçlar Karasu Nehri'nde aradı. Nehir ve HES göletine bakan dalgıçlar Didem'den bir iz bulamadı.
Aşkale'nin Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. Geri dönmeyen Didem'in bulunması için ailesi Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Genç kızı bulmak için polis ve jandarmanın başlattığı aramalar devam ediyor.
AFAD DALGIÇLARI NEHİRDE ARADI
Kaybolduktan beri bir iz bulunamayan Didem için Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü dalgıçları da aramalara katıldı. Aşkale-Erzincan karayolu istikametine gittiği görülen genç kızı AFAD dalgıçları Karasu Nehri'nde aradı. Nehir yatağını gezen, bazı yerlerde suya girerek arama yapan ekipler, HES göletini de kontrol etti. Dalgıçlar, gün boyu yaptıkları aramalarda genç kızdan bir iz bulamadı.
Erzurum liseli didem'i dalgıçlar karasu nehri'nde aradı

Erzurum, Karasu, Aşkale, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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