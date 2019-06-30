30.06.2019 22:35
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ERZURUM Malzeme deposu alev alev yandı

Malzeme deposu alev alev yandıERZURUM'da bir firmaya ait malzeme deposunda yangın çıktı.

Malzeme deposu alev alev yandı
ERZURUM'da bir firmaya ait malzeme deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan depodaki yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi.
Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Yakutiye İlçesi Sanayi mahallesinde meydana geldi. Bir firmaya ait malzeme deposunda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Görevlilerin haber verdiği Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçten içe yanan ve duman kaplayan fabrikadan bir anda alevler yükseldi. Camları kırarak yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 4 saat sonra alevleri kontrol altına almayı başardı.
Can kaybı ve yaralanma olmadan söndürülen yangında depo içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.ERZURUM Malzeme deposu alev alev yandı
Kaynak: DHA
Yakutiye , Güncel

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