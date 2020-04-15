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ERZURUM Maskeli nikah

Maskeli nikahERZURUM'da nikah için aylar önce tarih alan Hülya-Mustafa Cerhal, belediye nikah memuruna maskeleriyle evet dedi.

15.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:17
Maskeli nikah
ERZURUM'da nikah için aylar önce tarih alan Hülya-Mustafa Cerhal, belediye nikah memuruna maskeleriyle evet dedi. Nikah törenine katılanlar kutlamayı sosyal mesafeyi gözeterek yaptı. Bayburt Nüfus Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Cerhal, Erzurumlu Hülya Aydın'la hayatını birleştirmek için Merkez Palandöken İlçesi Nikah Müdürlüğü'nden nikah günü aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle törenlerini ertelemeyen çift, belediye nikah salonunda yerlerini aldı. Genç çift ile birlikte nikah şahitleri Orhan ve Fatma Göğtaş maskeleriyle nikah masasına oturdu. Belediye evlendirme memuru Sebahattin Özcan'ın maskesiyle kıydığı nikahta genç çift, bir ömür beraberlik için evet dedi. Nikah töreni sonrası az sayıda davetli, genç çifti tebrik ederken sosyal mesafeyi korudu.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Cerhal, eşini çok sevdiğini sağlık gerekçesiyle nikah töreninin maskeli yapıldığını söyledi. Buruk bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Hülya Aydın, 20 yaş altı ve 65 üstü yakınlarının törene katılamadığını belirtti.
Koronavirüs salgını sonrası nikahlarda yüzde 70'lere varan bir düşüş olduğunu söyleyen Palandöken Belediyesi Evlendirme Memuru Sebahattin Özcan, "Normalda mart, nisan aylarında günde 6-7 nikah kıyıyorduk. Ama virüsten sonra günde bir ya da 2, bazen hiç nikah töreni olmuyor. Belediyemizdeki nikah törenlerinde de virüs sebebiyle maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Çünkü hepimizin sağlığı için gerekli. Bu konuya dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi ERZURUM Maskeli nikah

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Palandöken, Güncel
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