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ERZURUM Merdiven kazasında hayatını kaybeden itfaiyeci Erzurum'da toprağa verildi

Merdiven kazasında hayatını kaybeden itfaiyeci Erzurum'da toprağa verildiİSTANBUL Kadıköy'de tatbikatta itfaiye merdiveninin kırılması sonucu hayatını kaybeden 2 itfaiye erinden biri olan Emircan Çolak (28), memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

11.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:29
Merdiven kazasında hayatını kaybeden itfaiyeci Erzurum'da toprağa verildi
İSTANBUL Kadıköy'de tatbikatta itfaiye merdiveninin kırılması sonucu hayatını kaybeden 2 itfaiye erinden biri olan Emircan Çolak (28), memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kadıköy'de yapılan tatbikat sırasında, itfaiye aracının merdiveninin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfiaye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal'ın (24) cenazeleri, Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen töreninin ardından memleketlerine gönderildi. Emircan Çolak'ın cenazesi Erzurum'un Pasinler ilçesinin Demirdöven köyüne getirildi. Çolak için öğle vaktine müteakip cenaze namazı kılındı. İmam ve jandarma ekiplerinin sık sık sosyal mesafeye uyulması yönünde uyardığı vatandaşlardan maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.
Namazın ardından köy camisinin avlusundan omuzlara alınan Çolak'ın cenazesi, 200 metre uzaklıktaki köy mezarlığına götürülerek, toprağa verildi. Cenazeye katılan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "İstanbul İtfaiyesi'nde çalışan kardeşimiz elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine de baş sağlığı diliyorum" dedi.
Kadıköy İstafiyesi Grup Amir Yardımcısı Hakan Karabulut da, "Talihsiz bir kaza geçirdik. Tüm İstanbul İtfaiyesi ve ilçe itfaiyesi adına çok üzgünüz. Olay hem adli mercide hem de diğer mercilerde takip ediliyor. Bizler Emircan Çolak'ı yalnız bırakmamak, ebedi yolculuğa uğurlamak için buraya geldik. Mesai arkadaşlarıyla birlikte acımız çok büyük. Bu olayın tamamen bir kaza sonucu olması bizi derinden yaraladı" diye konuştu.
Biri kız 6 kardeş olan Çolak'ın 1,5 yıl önce sınavları kazanarak İstanbul İtfaiyesi'nde işe başladığı ve yeni evli olduğu öğrenildi. ERZURUM Merdiven kazasında hayatını kaybeden itfaiyeci Erzurum’da toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Haber

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