Erzurum Merkezli 3 İlde Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Erzurum
merkezli 3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
ERZURUM - 'Torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince il genelinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Erzurum merkezli Gümüşhane
ve Edirne
illerinde de yapılan eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında; haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılan şahısların ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda; M.A., B.K., B.K., O.K., M.D., ve H.Ç., isimli toplam 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.H.Ç., isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet namlusu açık kuru sıkı tabanca ve 1 adet muşta ele geçirildi.Konuyla ilgili olarak adli tahkikat devam ediyor.
Erzurum
04 Aralık 2018 Salı 13:18