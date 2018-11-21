Erzurum Merkezli 3 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik Erzurum
merkezli 3 ilde 11 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
FETÖ/PDY mensuplarının, başarısız darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amacıyla oluşturdukları hijyen-gaybubet-Işık evleri adlı hücre evlerinin tespitine, şahısların deşifrelerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul
, Ankara
ve Denizli
'de 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü
, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmaları sonucu gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. - ERZURUM
Erzurum
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:06