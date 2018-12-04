Erzurum Merkezli 3 İlde "Torbacı" Operasyonu

04 Aralık 2018 Salı 12:51



04 Aralık 2018 Salı 12:51

Erzurum merkezli 3 ilde, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, bu çerçevede, haklarında yakalama kararı bulunan ve "torbacı" olarak tabir edilen 6 sokak satıcısını yakalamak için Erzurum'un yanı sıra Gümüşhane ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi.Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda zanlılar M.A, B.K, B.K, O.K, M.D. ve H.Ç. yakalandı.Bu kişilerden H.Ç'nin ikametindeki aramada 1 av tüfeği ve bu silaha ait 14 merminin yanı sıra 1 kuru sıkı tabanca ve bir bıçak ele geçirildi.Zanlılar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.