Erzurum Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Erzurum
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının, örgütün, darbe girişimi sonrası dağılan mensuplarını bir araya toplamak, tekrar koordinasyonu sağlamak, yeni eleman kazanmak ve aranan kişileri gizlemek amacıyla oluşturduğu "hijyen-gaybubet-ışık" evlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yaptığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı. Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince Erzurum'un yanı sıra İstanbul
, Ankara
ve Denizli
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlılar, Erzurum Adliyesi
'ne götürüldü.
Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, diğer 6'sı ise sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden sorgulanan 6 kişiden 2'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:57