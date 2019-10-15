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Erzurum merkezli "torbacı" operasyonu

Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "torbacı" olarak adlandırılan 7 zanlı gözaltına alındı.

15.10.2019 19:00Erzurum merkezli
Erzurum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "torbacı" olarak adlandırılan 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Erzurum'un yanı sıra Muğla ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Ö.A, E.K, A.K.N, M.K, M.T, M.A. ve C.A'yı gözaltına aldı.
Adreslerindeki aramada kuru sıkı tabanca, bu silaha ait mermiler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için yakalandıkları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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