ERZURUM MESLEK LİSELİ KIZLAR PROJELERİNİ SERGİLEDİ

Erzurum
'un Hamidiye
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, yıl boyu yaptıkları projeleri sergiye açtı. Tarım ve hayvancılıktan robotik kodlamaya varana kadar birçok alanda birbirinden ilginç projeleri görücüye çıkaran öğrenciler, çalışmaları hakkında davetlilere bilgi verdi. Erzurum'da 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunda sona yaklaşılırken merkez Yakutiye İlçesi
'ndeki Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, projelerini sergiledi. Liseli mucit kızların okulun spor salonundaki sergisi, öğrenci ve öğretmenlerden büyük ilgi gördü. Tarım ve hayvancılık sektöründen turizme, robotik kodlamadan tasarıma varana kadar birçok alanda sezon boyunca yaptıklarını sergileyen öğrenciler, davetlilere çalışmalarını anlattı. Atık malzemelerden birbirinden ilginç ürünler üreten öğrenciler, emeğin israf edilmesine de çözüm buldu. 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Polat
ile arkadaşlarının ekmeğin çöpe gitmesini önlemek için ekmekten yaptıkları yemek çeşitleri ilgi gördü. 11'inci sınıf öğrencisi Hirahur Akyüz ile arkadaşlarının iğne ve serum hortumlarıyla ürettikleri hidrolik vinç dikkat çekti. Sergide ilgi çeken bölümlerden biri ise ilçelerdeki toprak verimliliğini tespit için yapılan çalışma oldu. 10'uncu sınıf öğrencisi Nisanur Alkış ile üç arkadaşı Pasinler
, Şenkaya
ve Tortum
'dan aldıkları toprak örneklerine domates ekerek aynı ortamda ürün elde etmeye çalıştı. Çalışma sonunda Pasinler ve Şenkaya topraklarının daha verimli olduğu gözlendi.
Yazılım teknolojisi kullanarak oyunlar tasarlayan 12'nci sınıf öğrencisi Azra Gül Karacan ile Yağmur Durak, kentin tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak içın de çalışmalar yaptı. Tarihi eserlerin fotoğrafları ve tanıtım yazılarının yer aldığı programda, kent içi ulaşımda otobüs güzergahlarıyla ilgili bilgilere de yer verildi. Robotik kodlama yoluyla yapılan arabalar, birbirinden ilginç afiş tasarımlarının yeraldığı proje sergisini ilk ve ortaokullardan getirilen öğrenciler de gezdi.
Kaynak: DHA
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