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ERZURUM Meydandaki banklar kaldırılırken, son ana kadar oturdular

Meydandaki banklar kaldırılırken, son ana kadar oturdularERZURUM'da, Yakutiye Kent Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

24.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:02
Meydandaki banklar kaldırılırken, son ana kadar oturdular
ERZURUM'da, Yakutiye Kent Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Bazı kişilerin son ana kadar oturup, bankları kaldırma çalışmalarını izlediği görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum 'daki park ve meydanlarda, özellikle yaşlıların görülmesi üzerine belediye ekipleri, harekete geçti. Yakutiye Kent Meydanı'nda bulunan banklar, dışarıdakilerin oturmaması için belediye ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı. Yakutiye Belediyesi görevlileri, meydandaki 60 bankı forkliftlerle taşıdı. Bu sırada bazı kişilerin, son ana kadar oturup, bir banktan diğer banka geçip, çalışmaları izlediği görüldü. Banklar sökülünce bu kez de meydandaki yeşillik alanlara girilmemesi için zabıta ekipleri, şerit çekerek, önlem aldı.
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ERZURUM Meydandaki banklar kaldırılırken, son ana kadar oturdular

Kaynak: DHA

Etiketler : Yakutiye, Erzurum, Güncel

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ERZURUM Meydandaki banklar kaldırılırken, son ana kadar oturdular

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