Erzurum Milletvekili Akdağ, Sincan'da Bir Dizi Ziyarette Bulundu

Kaynak: İHA

Sincan, 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ı ağırladı.AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Sincan'ı ziyaret etti. Ziyaretlerinde Akdağ'a Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, Belediye Meclis Üyesi adayları ve ilçe teşkilat üyeleri eşlik etti. Erzurumlular Derneğini ziyaret eden Milletvekili Akdağ ile Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan, vatandaşlarla yaklaşan seçimler hakkında hasbıhal etti. Akdağ, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Seçimlere kısa bir süre kaldı. Hala kararsızlık yaşayanlar var. 'Nedir cumhur ittifakı' diye soranlar var. Cumhur ittifakı seçimlerde güçlü bir şekilde çıkarsa Allah'ın izniyle beka sorunu diye bir şey olmaz. Ulaşabildiğiniz her yere ulaşın ve etrafınıza bunu anlatın" diye konuştu.Sincan Belediye Başkanı Ercan da, Sincan'a değer katacak projelerini anlattı. Ercan, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte Sincan'la ilgili projelerimizi konuştuk. Mehmet Özhaseki bizim için bir şans. Bilgisiyle, tecrübesiyle her türlü Sincan'ın yanında olacağını söyledi. Sizlerin de hem Sincan'da hem de büyükşehirde bizim yanımızda olacağınıza, gücümüze güç katmaya devam edeceğinize olan inancım tam" dedi.Akdağ ve Ercan banliyö treninde yolculuk yaptıAkdağ ve Ercan, banliyö trenine binerek, vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı. Yolcular Akdağ ve Başkan Ercan'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yolcularla sohbet eden Akdağ ve Ercan, vatandaşların görüşlerine kulak verdi. Ardından Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Akdağ ve Ercan, ders çalışan gençlere başarılar diledi. Gençlerin görüşlerinin önemli olduğunu vurgulayan Akdağ, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin gençlerle görüş alışverişinde bulundu.65. Hükümet Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Dökümcüler Sanayi Odası, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını, Ülkü Ocakları'nı, Çorumlular Derneğini ve Yunus Emre Mahallesi sakinleri ile Sincan esnafını da ziyaret etti. - ANKARA