Erzurum mühendislik öğrencileri dünya üçüncüsü

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 'AtaUni Racing' takımı, dünyanın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışması Class2 (Mühendislik Hesaplaması ve Tasarımı) kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden gelen başvurular içerisinde kabul edilerek 30 takım arasına giren ve yarışmaya hak kazanan ikisi kadın 10 kişilik AtaUni Racing, 17-21 Temmuz 2019 tarihlerinde İngiltere'nin Londra şehrindeki Silverstone yarış pistinde düzenlenen müsabakalarda önemli bir başarı elde etti. Bu kapsamda AtaUni Racing Takımı; üst üste 4'üncü kez katıldığı, dünyanın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışması Class2 kategorisinde dünya üçüncülüğünü elde etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, elde edilen başarıların kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin yurt içi ve özellikle yurt dışında kazandıkları başarıların oldukça önemli olduğunu vurguladı. Atatürk Üniversitesi'nde tecrübe ve bilimsel çalışmalara yönelik sağlanan fırsatlar ile donanımlı ve vizyoner öğrencilerin yetiştiğine dikkat çeken Rektör Çomaklı, 'Yeni YÖK' vizyonu çerçevesinde başlatılan ve üniversitenin yeniden şekillenmesine öncülük eden 'Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi'nin geri dönüşlerini oldukça hızlı bir şekilde aldıklarına dikkat çekti. Dünyanın önde gelen sıralama merkezlerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 8 alanda 500 üniversite arasına girdiklerini hatırlatan Rektör Çomaklı, akademisyenlere ve öğrencilere gereken tüm desteği vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi. AtaUni Racing takımının çalışmalarını, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi'nin destekleriyle yaptığını aktaran Rektör Çomaklı, öğrencilerin projelerini daima destekleyeceklerini, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı. Bu başarıların 'Yerli ve Milli Teknoloji' hamlesinin bir meyvesi olduğunu belirten Çomaklı, "Öğrencilerimize imkan verildiği takdirde kendi çabaları, bilgi ve birikimleriyle nasıl başarılı olduklarını görüyoruz" diye konuştu.

'İNGİLTERE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE YARIŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi ve AtaUni Racing Takım Lideri Kağan Akın da elde edilen başarının hikayesini şöyle anlattı:

"2018 yılı Formula Student yarışması yeni bitmişti. Mezun olan tecrübeli ekip üyeleri, ana ekibe çıkmak için hazır olmayan yeni yüzler ve tecrübesiz bir yeni yönetim. 2019 yılının nasıl geçeceği her ne kadar merak konusu olsa da yeni yönetimin tek bir amacı vardı; ekibi üretim safhasına geçirerek ekip tarihine geçmek. Dönemin hemen başında yapılan toplantılar da bunun göstergesiydi. Dönem başladığı gibi yeni çalışanların donanımlı hale gelmesi için uyum ve eğitim çalışmalarına hızlıca başlandı. Ekip bir yandan yeni üyeleri yetiştirirken bir yandan da ilerleyen zamanlarda nasıl bir yol izleyeceklerinin düşüncesi içindeydi. Akıllarda ise tek bir soru vardı; Class1 kategorisine başvuru yapılıp üretim aşamasına mı başlanacaktı, yoksa yeniden Class2'den mi katılım sağlanacaktı. En nihayetinde ekibin devamlılığı sağlanması amacıyla en muhtemel senaryo düşünülerek Class2 başvurusu yapıldı. Kısa bir süre içerisinde de başvuru ücreti yatırıldı ve ekip üst üste dört kez Class2'den kabul alıp yarışmaya hak kazandı. Ekip yola çıkarken ekibin 2 üyesine vize cevabı gelmemesi kafalarda soru işaretleri yaratıyordu. İngiltere'ye gidilmesinin ardından, 1 gün sonra 2 üyeye vize çıkmadığı haberi geldi ve ekip yarışmaya 2 kişilik eksikle girmek durumunda kaldı. 1 yıllık sıkı çalışmanın, fedakarlığın ardından bu durum her ne kadar can sıkıcı olsa da yapılması gereken bir şey vardı; onca emeğin karşılığı alınarak üretime güçlü bir şekilde girmek. Sunum günü geldiğinde ise her şeye rağmen ekibin özgüveni yüksekti ve kendilerine güveniyorlardı. Yarışmanın birinci Günü Design ve Cost sunumları ile geçti. Başarılı geçen bir sunum gününün ardından ekip derece heyecanı yaşamaya başladı. İkinci gün Business sunumunun da yapılmasının ardından sonuçların açıklanması için beklemeye geçildi. Ertesi gün sonuçlar açıklandığında ise ekipte, güzel olan tüm duygular yerini almıştı. AtaUni Racing ekibi, üst üste dördüncü kez katıldığı, dünyanın en prestijli ve en büyük öğrenci mühendislik yarışması olan Formula Student yarışması Class2 kategorisini dünya üçüncüsü olarak tamamladı. Bu sonuçlar ile hem ekip tarihinin en yüksek derece ve puanını alınmış oldu hem de üretim alanında yaşadığı gelişmelerle ekip tarihine geçildi. AtaUni Racing ekibi ülkeye geri dönülmesinin hemen ardından üretim sürecine kaldığı yerden devam edecek. Alınan bu tarihi sonucun ardından 4 yıllık tecrübe ve bilgi birikimini üretime dökülerek hem tasarım harikası hem de kusursuz bir üretim gerçekleştirerek Class1 kategorisinden İngiltere veya alternatif başka bir ülkede yarışmaya katılmayı hedefliyoruz."

FORMULA STUDENT YARIŞMASI NEDİR?

Formula Student Formula SAEÖ adıyla 1981 yılında ABD'de otomotiv mühendisleri derneği tarafından kurulan yarışmanın İngiltere ayağıdır. 1999 yılından beri İngiltere'de yapılan yarışma diğer FSAE serileri ile çok benzer kurallar içermekte ve FSAE serileri arasında en çok kuralı barındıran yarışmadır. Institution Of Mechanical Engineers (IMechE) tarafından düzenlenmektedir.



Kaynak: DHA