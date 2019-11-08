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Erzurum öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi

Öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izlediErzurum'da özel bir kolej, öğrencilere okulun bahçesine kurdukları teleskopla ayın evrelerini izletti.

08.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:08
Öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi
Erzurum'da özel bir kolej, öğrencilere okulun bahçesine kurdukları teleskopla ayın evrelerini izletti. Ayı ve uzayı pür dikkat izleyen öğrencilere fizik öğretmeni Esra Yıldırım ve bazı öğrenciler ayın evreleri ile ilgili bilgiler verdi.
Çok büyük ve karmaşık yüzey yapılarına sahip olan ayın evrelerinden ilk dördün kolej öğrencileri tarafından canlı olarak izlendi. Daha önce 27 Temmuz tarihinde Kanlı Ay tutulmasını da gözlemleyen öğrenciler 5 Kasım 2019 Salı günü okul bahçesinde kurdukları gezegen gözlemi için kullanılan Meade Polaris 130 tipi aynalı teleskop ile ay, birebir gözlemlendi. Aynı zamanda özel aparatıyla teleskopa monte edilen akıllı telefondan gelen görüntüler projeksiyon cihazı ile duvara yansıtıldı. Duvardaki Ay'ın görüntüsü eşliğinde 5'inci sınıf öğrencileri tarafından Ayın evreleri başlığı altında sunum yapıldı.
Erzurum Özel Bilge Koleji kurucu Müdürü Abdullah Samancı, Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine dikkat ediyoruz. Bu da bizi bilimsel etkinliklerde aktif olmaya yönlendiriyor bugün ve geçmişte gerçekleştirdiğimiz Fen ve Uzay bilimleri bağlamında önemli bir yer tutan Ay'ın evrelerinin gözlemini farklı zamanlarda tekrarlayacağız. Bu sayede öğrencilerimizin hem uzay bilimlerine olan merak güdülerini tatmin etmiş hem de somut öğrenme gerçekleştirmiş oluyoruz diye konuştu.
Erzurum öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi

Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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