Erzurum Öğretmeler İşaret Diliyle Klip Çekti

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:01

Öğretmeler işaret diliyle klip çektiERZURUM, (DHA)- ERZURUM'daki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu (GAMPO) öğretmenleri, 24 Kasımı işaret diliyle söyledikleri 'Öğretmen' şarkısı klibiyle kutladı. İnternetten işaret dilini öğrenen öğretmenlerin bir hafta içerisinde hazırladıkları klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Yakutiye İlçesi'nde eğitim-öğretimini sürdüren GAMPO'da görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle farklı bir etkinlik düzenledi. Sanatçı Mustafa Topaloğlu'nun 'Muallim' türküsüne klip çeken öğretmenler, daha sonra kendileri kamera karşısına geçti. 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çekmek isteyen öğretmenler önce internetten işaret dilini öğrendi. Yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından 30'a yakın öğretmen işaret diliyle şarkıyı seslendirdi. Sınıf, laboratuar, koridor ve bahçede çekilen klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öğretmenlerden Mine Topdağı, 24 Kasım'da kalıcı bir etkinlik yapmak istedikleri için klip çektiklerini söyledi.