ERZURUM Öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

Öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikatERZURUM'da görevli 24 gönüllü öğretmen Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde aldıkları bir haftalık eğitimin ardından gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptı. Enkazdan yaralı kurtaran öğretmenler, 21 metrelik yükseklikten başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.Meydana gelebilecek afetlere anında müdahale edebilmek isteyen Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 gönüllü öğretmenden oluşan bir ekip oluşturdu. Çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan ekip, AFAD'da uzmanlar tarafından eğitime alındı. Öğretmenler, kurum tesislerinde önce temel arama kurtarma, afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) konularında teorik eğitime alındı. AFAD'ın konusunda uzman ekiplerinin verdiği teorik eğitimler, düzenlenen tatbikatla sona erdi.ENKAZDAN YARALI KURTARDI, 21 METRE YÜKSEKTEN İNDİLERAFAD Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Yavuz Kaya'nın da izlediği tatbikatta, öğretmenler deprem senaryosu üzerine tatbikat gerçekleştirdi. Deprem sonrası yıkılan binanın enkazında birisinin olduğu ihbarını alan ekipler, olay yerine intikal etti. Gaz sıkıntısına karşı özel kıyafetli ekiplerin incelemesinin ardından öğretmenler, enkazda kalan kişinin yerini belirledi. Ardından kurtarma çalışmaları başladı. Kısa sürede enkazdaki yaralıya ulaşarak kurtaran ekipler, ambulansla hastaneye gönderdi.Arama kurtarma tatbikatının ardından öğretmenler bu kez yüksekten inme sınavına tabi tutuldu. AFAD tesislerindeki 21 metre yüksekliğindeki kuleye çıkan öğretmenler, uzmanların kontrolünde başarılı bir iniş gerçekleştirdi.Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Yavuz Kaya, teme arama kurtarma, afet bilinci, yangın ve KBRN eğitimi alan öğretmenlerin başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaklaşık bir haftalık eğitimlerini tatbikatla tamamlayan öğretmenler, bu tür eğitimlerin sürekli olmasını istedi. Belirlenen grupların devamlı eğitime alınmasının faydalı olacağını belirten öğretmenler, Kaya'dan gönüllü öğretmenler olarak her zaman müsait olduklarını söyledi.