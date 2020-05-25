ERZURUM Oltu Çayı taştı, ekili araziler zarar gördü-1

Oltu Çayı taştı, ekili araziler zarar gördüERZURUM'un Oltu İlçesinde yağmur sularıyla taşan Oltu Çayı ekili arazilere zarar verdi.

25.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:58
Oltu Çayı taştı, ekili araziler zarar gördü
ERZURUM'un Oltu İlçesinde yağmur sularıyla taşan Oltu Çayı ekili arazilere zarar verdi. Oltu ve çevresinde yaklaşık iki günden beri etkili olan sağanak yağış Oltu çayının debisini yükseltti. Köprü yıkan sular, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon projesi kapsamında yapılan seralara zarar verdi. Bölgedeki yaklaşık 40 bin dönüm ekili arazi sular altıhda kaldı. Olur İlçesi Ormanağzı mahallesindeki köprü sel sularıyla yıkıldı. Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, taşkından zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Demircan, belediyeye ait iş makineleriyle vatandaşlara yardımcı olacaklarını bildirdi. Vatandaşlar, Olur'a bağlı Yeşilbağlar Mahallesindeki sulama arkının bentlerinin iyi olmadığını belirterek, yağmur sularıyla birlikte taşan Oltu çayının ekili arazilere zarar verdiğini söyledi. ERZURUM Oltu Çayı taştı, ekili araziler zarar gördü-1

Kaynak: DHA

Etiketler: Oltu, Güncel, Haber

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