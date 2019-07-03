03.07.2019 22:55
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Erzurum Oltu Sivridere Sulama Barajında sona gelindi

Erzurum Oltu Sivridere Sulama Barajında sona gelindi Çalışmaların tamamlanması ile 6 bin 860 dekar tarım arazisi suya kavuşacakERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde yapımı tamamlanan Sivridere Barajı inşaatı ile 6 bin 860 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Erzurum Oltu Sivridere Sulama Barajında sona gelindi
Çalışmaların tamamlanması ile 6 bin 860 dekar tarım arazisi suya kavuşacak
ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde yapımı tamamlanan Sivridere Barajı inşaatı ile 6 bin 860 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.
Baraj inşaatında çalışmalar son aşamaya gelirken proje tamamlandığında bölgede çok sayıda mahalleye ait tarım arazisi suya kavuşacak.
Sivridere Göletinde su tutmaya başladığından sonra gölün etrafında kartpostallık görüntüler oluştu.
Çamlıbel Mahallesi sakinlerinden Hacı Aydın yaptığı açıklamada. "Mahallemize yapılan sulama göleti çok güzel oldu. Sulama amaçlı yapılan bu göle köyümüze ayrıca manzara eşliğinde güzellik kattı. Su kanallarında bitince sulamaya açıldığında çok daha güzel olacak" dedi.
Mahalle Muhtarı Hüseyin Kul ise "Devletimiz Mahallemize güzel bir gölet yapmıştır. Suyun birikmesi ile birlikte çok güzel şeyler olacaktır. Projeyi gerçekleştiren tüm yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
Oltu'da yapılan Sivridere Barajı sulama projesinin hayata geçirilmesiyle ekonomiye 4 milyon 116 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor. Erzurum Oltu Sivridere Sulama Barajında sona gelindi
Kaynak: İHA
Çamlıbel, Erzurum, Oltu, Yerel

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