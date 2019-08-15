ERZURUM Oltu taşı tozlarından hediyelik eşya ve biblo yaptı

Oltu taşı tozlarından hediyelik eşya ve biblo yaptı

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde 63 yaşındaki Kenan Üstün, Oltu taşının tozlarından hediyelik eşya ve biblolar yaptı. Oltu Kalesi parkında sergi açan Üstün, tespih, takı gibi ürünler yapılan Oltu taşının tozunu ekonomiye kazandırdığını söyledi. Yaklaşık 13 kilogram ağırlığındaki bir taştan 1 kilo 250 gram ağırlığında ürün elde edildiğini geriye kalan tozların çöpe gittiğini belirten Üstün, Oltu taşı tozlarının çöpe gitmesine günlüm razı olmadı. Bunları yaptığım hediyelik eşya ve biblolarda değerlendirdim dedi.

Oltu İlçesi'nde kırtasiyecilik yaparken emekli olan Kenan Üstün, Oltu taşı ürünleri yaparak zamanını değerlendirmek istedi. İlçede kendine ait atölyede Oltu taşından yaptığı ürünlerden geriye çok fazla toz kaldığını gören Üstün, bunları değerlendirmeye karar verdi. Oltu taşı tozlarını çöpe atmak yerine ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Kenan Üstün, hediyelik eşya ve biblo üretmeye başladı. Oltu taşı tozlarından kısa sürede çok sayıda hediyelik eşya ve biblo yapan Üstün, eserlerini Oltu Kalesi Parkı'nda sergiledi. Sergiyi gezen vatandaşlara ürünlerini anlatan Üstün, Oltu taşı tozunun değerlendirildiğini söyledi.

Atölyede 13 kilogram ağırlığındaki bir taştan 1 kilo 250 gram ağırlığında ürün elde edildiğini geriye kalan atıkların çöpe gittiğini belirten Üstün, Yani geriye kalan ve çöpe giden oldukça büyük oranda bir hammadde olduğu ortada. Bu tozları ekonomiye kazandırmak için çalışma yaptım ve bu işi yapmaya karar verdim. Kara elmasın tozunu hediyelik eşya yaparak sergi açtım dedi.

Vatandaşlar, Oltu taşının tozunu değerlendiren Üstün'ü tebrik etti. Kale Parkı'nı gezmeye gelen vatandaşlar, Üstün'ün yaptığı hediyelik eşya ve biblolara büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: DHA