Erzurum Osb Başkanı 10 Kuruşa Tahsis Edilen Araziler Kişilerin Şahsi Serveti Oldu

Kaynak: DHA

Türkiye'de kurulan 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ne sahip olan Erzurum'da, yatırımcı için arsa bulmakta sıkıntı yaşanıyor. 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin devreye girmesine rağmen kentte yatırım yapmak isteyen onlarca firma arsa bulamadığı için bekliyor. 1'inci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, 1980'li yıllarda 10, 20, 30 kuruşa tahsis edilen arazilerin kişilerin şahsi servetlerine dönüştüğünü söyledi. OSB'de yatırımcı için arazi bulamadıklarını belirterek, konunun kanunla çözüme kavuşacağını bildirdi. Sanayi sektöründe adım atmak ve yatırımcı çekmek için çalışmalar yapılan Erzurum'da arsa problemine çözüm bulunamıyor. 1984'lü yıllarda hizmete giren 1'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin dolmasından sonra geçtiğimiz yıl 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin devreye girmesine rağmen arsa taleplerine cevap verilemiyor. Erzurum sanayi sektörünün gelişmemesinin önündeki en önemli engelin arazi olduğunu belirten 1'nci Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, 20'ye yakın parselin atıl vaziyette beklediğini bildirdi. 1'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde 95 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Ergüney, bunlardan 56'sının imalet sektöründe hizmet verdiğini, 20'sinin ise depo olarak kullanıldığını bildirdi. 19 yatırımcıya ait parselin atıl durumda olduğunu belirten Ergüney, OSB'de arsa konusunu çözüme kavuşturamadıklarını belirtti. Ergüney, ilk kurulduğu yıllarda 10, 20 veya 30 kuruşla tahsis edilen arsaların artık kişilerin tapulu malı olduğunu kaydetti. 1'nci OSB'de atıl duran alanların geri alınmasının imkansız olduğunu ifade eden Ergüney, 20-30 yıl önce arsalar tahsis edilmiş, tapular verilmiş Anayasal hak oluşmuş. Mevcut şu andaki yasaya dayanarak atıl kalan, boş duran parsellerin geri alınması inmkansız hale getirilmiş, tamamen kişilerin şahsi servetleri haline dönüştürülmüş. Biz OSB'de alım satım dışında insanların rızaları dışında her hangi bir kanunun emredici müeyyidesini uygulayamıyoruz. Kişilerin kendi inisiyatiflerine bırakılmış bulunuyoruz dedi.YASAL DÜZENLEME GEREKİYOROrganiza sanayi bölgelerinde yaşanan arsa sorununu her ortamda dile getirdiklerini ifade eden Başkan Ergüney, Gerek yatırımların ekonomik ömrünü tamamlaması, ekonomik, başarısızlık ya da çeşitli nedenlerle faaliyetine son vermiş firmalara uygulayacağımız bir müeyyide yok. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul toplantılarında konuyu gündeme getirdik ve atıl kalan yerler için bir formül bulunmasını istedik. Var olan istimlak yetkimizi Anayasa mahkemesi iptal etti. Yasal değişiklik yapılmadığı sürece buraların iyileştirilme şansı yok. Çünkü tahsis edilen araziler tamamen şahsileşmiş, kişilerin Anayasal hakkı oluşmuş, tapularını almışlar, istedikleri zaman devredebilirler. Çünkü artık arsalar onların kendi gayrimenkul malları. Bu sadece Erzurum 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nin sorunu değil diğerlerinde de benzer sıkıntılar var. Bu konuda en çok sıkıntı çeken Erzurum OSB, çözümü de yasal değişiklikle olur. Zamanında 10, 20,30 kuruşa alınan araziler üzerine yatırım yapılmış ancak büyük bir bölümü çeşitli sebeplerden dolayı kapanmış, atıl duruyor. Bunların çözümü noktasında yasal düzenlenme gerekiyor diye konuştu.3'NCÜ ORGANİZE İÇİN YER ARAŞTIRILMALIOSB'de yatırımcıya arsa tahsis etmek için çalıştıklarını ancak bir çözüm bulamadıklarını ifade eden Ergüney, şunları söylediBen bunu göreve geldiğimde dile getirmiştim, o zaman 'OSB Başkanı kral çıplak diyor' değerlendirmesi yapmışlardı. Evet bir kere daha kral çıplak diyorum. 6 yıldan beri söylememize her türlü girişimde bulunmamıza rağmen bir mesafe katedemedik. İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde temeller atıldı. Eğer kentimizi kalkındırmak istiyorsak, göçü durdurmak istiyorsak, bizim OSB'lerdeki problemi çözmemiz gerekir. Başka formülü ya da çaresi yoktur. 2'nci organize sanayi bölgesinin 200 dönüme yakın ilave edilebilecek bir yeri var. Süratli bir şekilde o bölgenin de hemen alt yapısının yapılıp yatırımcıya tahsis edilmesi gerekiyor. Bunun hemen ardından 3'ncü Organize Sanayi Bölgesi için yer araştırılmasına başlanmalı. Çünkü işadamları buralarda yatırım yapmak istiyor. Şehrimizin çeşitli noktalarında yatırım yapmış işadamlarımız da organize sanayi bölgelerinde yer arıyor.