Erzurum Osmanlı Geleneği 'Sadaka Taşı' Lisede Uygulanıyor

Osmanlı döneminde uygulanan 'sadaka taşı' geleneği Abdülhamit Han
tarafından 1889'da kurulan Erzurum
Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından yeniden hayata geçirildi. Okula gelen öğretmen ve öğrenciler, sadaka taşını temsilen koridora konulan 'Yardım Sandığı'na her gün para atıyor. Özellikle Erzurum'un uzak semtlerinden okula gelen öğrenciler ihtiyaçlarını gidermek için sandıktan para alıyor. Öğrenciler, daha sonra aldıkları para kadar ya da daha fazla miktarda sandığa para bırakıyor. Osmanlı döneminde yardımlaşmanın en ince örneklerinden biri olan 'sadaka taşı' uygulaması merkez Yakutiye
ilçesindeki tarihi Erzurum Lisesi'nde 'yardım sandığı' adı altında başlatıldı. Okul Müdürü
Selami Güneş, öğretmen ve öğrencilerin destek verdiği projede koridora konulan 'yardım sandığı'na her gün para bırakılıyor. Okula gelen misafirler ya da uygulamayı duyan işadamlarının da para koyduğu yardım sandığı ihtiyaç sahibi öğrenciler için önemli bir imkan oluyor. Yemek, kitap ya da başka ihtiyaçları için üzerlerinde para olmayan öğrenciler, hemen yardım sandığına koşuyor. Öğrenciler ihtiyaçlarını giderdikten sonra aldıkları kadar ya da daha fazla miktarda parayı sandığa bırakıyor. Okuldaki uygulamadan memnun olduklarını belirten öğrenciler, yardım sandığı sebebiyle herkesin rahatlıkla ihtiyacını giderdiğini söylüyor. Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş, Unuttuğumuz değerlerden birisi olan sadaka taşını biz günümüze uygunluğu açısından yardımlaşma kutusu olarak isimlendirdik. İhtiyacı kadar para alan öğrenci daha sonra geri getirip bırakıyor. Okula gelen misafirlerimiz farkındalık olması açısından sandığa para bırakıyor. Asıl yardım yapanlar ise öğretmen ve öğrencilerimiz. Yardımlaşmanın önemini burada yaptıklarıyla öğreniyorlar diye konuştu.
Yardım sandığının okul koridorunda korumasız bir şekilde bırakıldığını da belirten Güneş, öğrencilerin vicdanlarına göre hareket ettiklerini söyledi. Sandıktan para alan öğrencinin ertesi gün geri getirdiğini ifade eden Güneş, bir öğrencinin yolda bulduğu parayı da sandığa attığını bildirdi.
Abdülhamit Han
11 Aralık 2018 Salı 11:31