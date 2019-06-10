ERZURUM Otlarken dereye yuvarlanan inek merdivenden yapılan sedye ile kurtarıldı

Otlarken dereye yuvarlanan inek merdivenden yapılan sedye ile kurtarıldı Erzurum
'un Narman
ilçesinde otlarken 300 metre aşağıdaki dereye düşen ineği itfaiye ekipleri merdivenlerden sedye yaparak 2,5 saatte kurtarmayı başardı.
Narman İlçesine bağlı Taşburun
Mahallesi'nde Mevlüt Bingöl
'e ait inek tepede otlarken ayağının kayması sonucu yaklaşık 300 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı. İneği kurtarmak için seferler olan vatandaşlar başarısız olunca durumu itfaiyeye bildirdi. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki mahalleye gelen iftaiye ekipleri, yolu olmayan dereden ineği çıkarabilmek için ilginç bir yola başvurdu. Mahalleden iki adet merdiven getirten itfaiye ekipleri halatlarla bağlayarak sedye haline getirdi. Merdiven sedye üzerine yatırılan inek halatlarla bağlandı. Sedyeden tepenin üzerinde bekleyen traktöre uzatılan halatla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonrası dereden çıkarıldıktan sonra veteriner hekim tarafından muayene edilen ineğin önemli bir şeyinin olmadığı vücudında küçük çaplı sıyrıklar olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA
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