ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL MASKE

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Palandöken Belediyesi, çocukları maske kullanımına özendirmek için çizgi film karakterlerinin yer aldığı maskeler üretti.

17.06.2020 08:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:45
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Palandöken Belediyesi, çocukları maske kullanımına özendirmek için çizgi film karakterlerinin yer aldığı maskeler üretti. Kentte kullanımı zorunlu olan maskeler, parklarda oynayan çocuklara dağıtıldı.
Merkez Palandöken İlçe Belediyesi, bünyesindeki Kültür Merkezleri'nde çocuklara özel maske üretti. Çizgi film kahramanlarının yer aldığı maskeler, parklarda oyun oynayan çocuklara dağıtıldı. Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından ilçe merkezindeki parklarda dağıtılan maskelerden almak isteyen çocuklar, zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal edince görevliler tarafından uyarıldı. Aldıkları maskeleri hemen takan çocuklar, çok beğendiklerini dile getirdi.
'MASKE KULLANIMINI ÖZENDİRMEK İÇİN YAPTIK'
Maske dağıttığı çocuklarla sohbet eden Başkan Muhammet Sunar, "Palandöken Belediyesi pandemi süreci boyunca bünyesinde bulunan Kültür Merkezlerinde tek kullanımlık ve yıkanabilir maske üretti. Çocuklarımızın dışarıya çıkma yasağının kalkmasıyla beraber parklarımızda bir çocuk yoğunluğu gözlemlendi. Biz de bunun için 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Üretilen maskeler çocuklara büyük geliyor. Daha küçük ebatlarda maskeler ürettik. Parklarda dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Böylece hem çocuklarımız için onların bedenlerine, yüzlerine uygun maske üretmiş oluyoruz hem de maske kullanımını özendirmek için çizgi roman kahramanlarının figürlerini basmış olduk. Çocukların ilgisi oldukça fazla. Bu da bizi memnun ediyor. Parklarla çocukların buluşması da ayrıca bizde çok büyük bir memnuniyet sağladı" diye konuştu.
MASKELER ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ
Tom ve Jerry'nin resminin yer aldığı maskeyi tercih ettiğini belirten Baran Çağış (11), Başkan Muhammet Sunar'a teşekkür etti. Çağış, "Maskemi çok beğendim. Belediye başkanımıza böyle bir imkan tanıdığı için çok teşekkür ederim. Tom ve Jerry çok sevdiğim bir kahraman. Kardeşim ile birlikte izlediğim çizgi filmi çok özledim. Hepimizin yüzümüze uygun maskesi oldu. Severek takacağım" dedi. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ’NDEN ÇOCUKLARA ÖZEL MASKE

Kaynak: DHA

Etiketler: Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel, Haber

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