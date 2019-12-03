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Erzurum palandöken'de sezon açıldı

Palandöken'de sezon açıldıKIŞ turizminin kalbi olma yolunda ilerleyen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine gece gündüz kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

03.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:00
'de sezon açıldı
KIŞ turizminin kalbi olma yolunda ilerleyen 'daki Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine gece gündüz kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor. Yakıcı güneşi, doğası ve kristal karı ile ünlü olan Palandöken'de kayak sezonu başladı.
Kış turizminin vazgeçilmezi olan kayak, kış mevsiminde kar yağışı alan illerde devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan merkezlerde ilgi görüyor. Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Kış turizminin parlayan kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen kent, bu alandaki cazibesiyle çok sayıda turist ağırlamayı hedefliyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarına eşsiz bir keyif yaşatıyor.
Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler içinde özel kızak pistleri bulunmakta.
Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerin başında gelen Erzurum'da, kar yağışı beklenmeden hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki birçok kayak pistleri suni kar püskürtülerek sezona hazır hale getiriliyor. Türkiye'de pistlerin aydınlatılarak gece kayağının yapıldığı merkezlerden olan kentte, kayakçılar aileleriyle gece kayağında buluşarak, eşsiz kent manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başladığı kentte, kayakçılar, aydınlatılan pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor.
Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken, havaalanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığıyla da pek çok kayak merkezine göre ziyaretçilere avantajlar sunuyor. Havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi, bu sayede ziyaretçilerine hem kolay ulaşım imkanı hem de kayak dışında şehir merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan çok önemli tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek tatillerini zenginleştirme imkanı sağlıyor.
Kış turizminin göz bebeği Palandöken'de tatil yapmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise, Kayak için Palandöken bulunmaz bir nimet. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir dedi.
Erzurum palandöken'de sezon açıldı

Kayak Merkezi, Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA


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