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Erzurum-palandökene yapay buz parkı

Palandökene yapay buz parkıDÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden bir olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, yapay buz parkı yapıldı.

25.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:44Erzurum-palandökene yapay buz parkı
Palandökene yapay buz parkı
DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden bir olan 'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, yapay buz parkı yapıldı. Palandöken'e gelenler kayağın dışında isterlerse ücretsiz buz tırmanışı da yapabilecek.
Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı görenleri şaşırtıyor. Üç yıllık hayali 2 aylık emek karşılığında gerçekleştirdiklerini söyleyen Alpin Outdoor Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, "Buz dağını yaptığımız yerin üzerinden akarsu yeraltı kanalına gidiyordu. Biz o suyun bir kısmını borularla yukarı taşıdık. Kaya parçalarının düşmemesi için dağa çekilen çelik torların üzeri belediye tarafından beton püskürtülmüştü. Biz de bunun üzerine suyu akıttık. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 5 ile 10 derecenin altına düşünce devasa bir buz dağı oluştu. 24 Aralık'ta açılışını yaptığımız buz dağında 10-12 Ocak tarihleri arasında 'Palandöken Outdoor Festivali'ni düzenleyeceğiz. Festivalde Buz Tırmanışı, Dağ Kayağı, Karda Bisiklet ve 93 Harbi Şehitleri anma Palandöken tırmanışı olacak. Buz dağı Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor" diye konuştu.
Palandöken'e gidenlerin şaşkınlıkla izlediği buz parkındaki buzun kalınlığı 40 santime uluştı. Festivalin yapılacağı güne kadar buzun kalınlığı bir metreyi bulması bekleniyor. Aynı anda 15 kişinin tırmanabildiği buz dağında eğitimlerde verilecek.

Kayak Merkezi, Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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