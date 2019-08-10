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ERZURUM Pazardan kaçan boğayı brandayla yakalamaya çalıştılar

Pazardan kaçan boğayı brandayla yakalamaya çalıştılarERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da hayvan pazarından kaçan boğa sahiplerine zorlu anlar yaşattı.

10.08.2019 22:21
ERZURUM Pazardan kaçan boğayı brandayla yakalamaya çalıştılar
Pazardan kaçan boğayı brandayla yakalamaya çalıştılar
ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da hayvan pazarından kaçan boğa sahiplerine zorlu anlar yaşattı.
Merkez Aziziye ilçesinde boş bir arazide kurulan kurban pazarından kaçan tosun, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına kadar koştu. Sahiplerini de peşinden koşturan boğanın karayoluna inmemesi trafikte sıkıntıya yol açmadı. Arazide kaçan boğayı yakalamak için önce ip kullanan vatandaşlar başarısız olunca ellerinde geçirdikleri brandayı boynuna atmak istedi. İspanya'daki arenalarda yapılan güreşi aratmayan görüntülerin yaşandığı kovalamaca sonunda kaçak boğa sahiplerine teslim oldu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)
ERZURUM Pazardan kaçan boğayı brandayla yakalamaya çalıştılar

Erzurum, Aziziye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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