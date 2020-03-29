ERZURUM Polis, işlettiği bakkal dükkanından alıp, evine götürdü
ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaş grubunda olan Mehmet Küçük (66), polis ekipleri tarafından işlettiği bakkal dükkanından alınarak evine götürüldü.
29.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:54
ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaş grubunda olan Mehmet Küçük (66), polis ekipleri tarafından işlettiği bakkal dükkanından alınarak evine götürüldü.Merkez Yakutiye ilçesinin Hilal Kent Semti'nde bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet Küçük, sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ekipleri, bakkal dükkanında eşi ile birlikte oturan Mehmek Küçük'e kimlik kontrolü yaptı. Yaşının 66 olduğu belirlenen Küçük, polis tarafından ekip otosuna bindirilerek evine götürüldü. Küçük'ün eşi ise telefonla çocuklarını arayıp, dükkana gelmelerini istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ekip otosunun bakkal önüne gelmesi-Polislerin araçtan inip bakkala girmesi-Polisin Mehmet Küçük'ü bakkaldan çıkarması-Mehmet Küçük'ün polis aracıyla götürülmesi
-Eşinin bakkala bakması- Polis
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Kaynak: DHA
Etiketler: Mehmet Küçük, Yakutiye, Polis, Güncel