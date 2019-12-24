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Erzurum prof. dr. türkez bordan alzheimer ve parkinson tedavisi için ilaç yaptık

Prof. Dr. Türkez Bordan alzheimer ve parkinson tedavisi için ilaç yaptıkErzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez, alzheimer ile parkinsonun önlenmesi ve tedavisinde kullanılması için bor madeninden ilaç yaptıklarını belirtti.

24.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:51
Prof. Dr. Türkez Bordan alzheimer ve parkinson tedavisi için ilaç yaptık
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Moleküler Biyoloji ve Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez, alzheimer ile parkinsonun önlenmesi ve tedavisinde kullanılması için bor madeninden ilaç yaptıklarını belirtti. Türkez, uluslararası patentini aldıkları ilacın klinik çalışmaları için müracaat ettiklerini açıkladı.
ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Dr. Hasan Türkez, TÜBİTAK tarafından organize edilen 'Bilim Söyleşileri' kapsamında, Erzurum'un merkez Palandöken ilçesindeki Saltukbey Ortaokulu'nda öğrencilerle buluştu. Okulun çok amaçlı salonunda bor madeni konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Türkez, Borla ilgili çalışmalar önceki yıllara göre arttı. Bunun en önemli sebeplerinden biri Uluslararası Bor Araştırma Enstitüsü'nün kurularak çalışmaların koordine edilmesi, bor konusunda hazırlanan projelerin desteklenmesi. Türkiye'de artık 'Bor üzerine çalışıyorum, destek bulamıyorum' diye bir şikayet kalmayacak. Ülkemiz, hükümetimiz borun farkında. Ülke için katma değer sağlayacak konuların projelendirilmesi, ilgili kurumlara sunulması önemli. Artık bor konusunda dünyada rezervde söz sahibi olduğumuz gibi bilimde de söz sahibi olacağımız günü bekliyoruz dedi.
'BORUN FAYDALARINI KEŞFETTİK'
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Türkez, borun, insan vücudundaki antioksidan savunma sistemini güçlendirdiğini, vitamin özelliğini keşfettiklerini söyledi. Bu alandaki çalışmalarını Almanya'da yayımladıklarını aktaran Türkez, uluslararası ekiple çalıştıklarını vurguladı. Türkez, Öğrencilerim, arkadaşlarımla bu madenin faydalarını keşfettik. Dünyadaki kuruluşlar boru zehirli madde olarak gösterirken, biz borla ilgili deney hayvanlarında yaptığımız çalışmalarda, beyin fonksiyonlarını değerlendirecek çalışmalar yaptık. Bor verdiğimiz hayvanların bilişsel fonksiyonlarının çok raha hızlı olduğunu gördük. Bor verdiğimiz hayvanların bizim 'puzzle' dediğimiz, laboratuvarda kullandığımız labirentlerde çok daha başarılı oluyor. Bor vermediğimiz hayvanların yol bulmakta zorlandıklarını tespit ettik diye konuştu.
'ULUSLARARASI PATENTİNİ ALDIK'
Deney hayvanları üzerinde yaptıkları araştırma sonucundan yola çıkarak, alzheimer ve parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanılacak ilacı da keşfettiklerini belirten Prof. Dr. Hasan Türkez, şunları söyledi
Önce borlu bileşiklerin insandaki biyolojik etkilerini ortaya koyduk. Borun öncelikli olarak antioksidan sistemini desteklediğini deney hayvanlarında yaptığımız çalışmalarda bilişsel fonksiyonlarını çok ileri düzeyde geliştirdiğini bilimsel araştırmalarla gördük. 6 senedir uluslararası ekiple alzheimer ve parkinsonun önlenmesinde tedavisinde kullanılabilecek bor içeren farmakolojik formülasyonu hazırlardık, uluslararası patentlerini aldık. Klinik çalışmalar için başvuru sürecimiz önceki ay itibarıyla başladı. İnsan denemeleri noktasındayız. İnsanlardan alacağımız neticeler doğrultusunda ümit ediyorum ki bor içeren ilaçlar yakın zamanda sağlıkla ilgi eczanelerde yerini almaya başlayacak.
Erzurum prof. dr. türkez bordan alzheimer ve parkinson tedavisi için ilaç yaptık

Genetik, Güncel

Kaynak: DHA


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