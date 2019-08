ERZURUM Şadiye ninenin 60 yıllık hayali gerçek oldu

Şadiye ninenin 60 yıllık hayali gerçek olduERZURUMLU Şadiye Tortumluoğlu, (83) ata toprağına ev yaptırma hayalini 60 yıl sonra gerçekleştirdi. Babasından kalma tarlanın kenarına ev yaptıran bedensel engelli Şadiye ninenin 3 yıl süren yol mücadelesi de sona erdi. Şadiye ninenin talebini duyan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yol yapım çalışmalarını başlattı.Merkez Yakutiye İlçesine bağlı Akdağ Mahallesi'nde yaşayan Şadiye Tortumluoğlu, 2006 yılında eşi Fuat Tortumluoğlu'nu kaybettikten sonra İzmir 'deki kızı Filiz Eroğlu'nun yanına taşındı. İzmir'de Erzurum hasreti çeken Şadiye nine, çocuklarından Akdağ mahallesinde bir ev yaptırmalarını istedi. Şadiye Tortumluoğlu, Akdağ Mahallesi'nde ata toprağında yaşamanın 60 yıllık hayali olduğunu belirtti. Annelerinin bu isteği üzerine bir oğlu ile 3 kızı, yaklaşık 3 yıl önce, Şadiye ninenin babasına ait tarlanın kenarına ev yaptırdı. Akdağ Mahallesi'ne yaklaşık 1 kilometre mesafedeki evin yolu olmayınca geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Şadiye nine ulaşımda sıkıntı yaşamaya başladı. Çocuklarının sırtında evinden çıkabilen Şadiye ninenin çocukları yol yapılması için çalışma başlattı. Şadiye nine ve çocuklarının sesini Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar duydu. Geçtiğimiz günlerde Şadiye nineyi evinde ziyaret eden Başkan Uçar, yol geçeceği alanın belirlenerek çalışma başlatılması talimatını verdi. Bir iş makinesi Şadiye ninenin evini mahalleye bağlamak için 1 kilometrelik yolu temizledi.ŞADİYE NİNEYİ ZİYARET ETTİYol çalışmasını inceleyen Başkan Uçar, Şadiye Tortumluoğlu'nu evinde ziyaret etti. Şadiye nine duyduğu mutluluğu sürekli gülerek gösterdi. İş makinesinin açtığı yolda gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra asfalt kaplanacağını belirten Başkan Uçar, Şadiye ninenin artık evine rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi. Şadiye ninenin kızı Filiz Eroğlu, 3 yıllık yol taleplerinin mutlulukla sona erdiğini belirterek, Annem bugun adeta ikinci düğününü yaşıyor. Yıllar süren hayali nihayet gerçek oldu. Annem konuşamıyor ama sürekli başkana dua ediyor dedi.