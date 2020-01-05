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Erzurum sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla götürdü

Sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla götürdüErzurum'un Hınıs ilçesine 30 kilometre uzaktaki Çilligöl Mahallesi'nde rahatsızlanan Songül Yılmaz'a (41), karla kaplı yolda at sırtında giderek ulaşan sağlık ekipleri, hasta kadını kızakla çekerek ambulansa taşıdı.

05.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:27
Sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla götürdü
'un ilçesine 30 kilometre uzaktaki Çilligöl Mahallesi'nde rahatsızlanan Songül Yılmaz'a (41), karla kaplı yolda at sırtında giderek ulaşan sağlık ekipleri, hasta kadını kızakla çekerek ambulansa taşıdı.
Erzurum'da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çilligöl Mahallesi'nde oturan 9 çocuk annesi Songül Yılmaz rahatsızlandı. Rahim içi kanama ve karın ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekibi, karla kaplı yolda ambulansla ilerlemekte zorlandı. Hınıs'a 30 kilometre uzaklıktaki mahallenin 23 kilometresine kadar ambulansla gidebilen ekip, kar nedeniyle yolda kaldı. Yolun açılması için bölgeye greyder gönderildi. Ancak greyder de kara saplandı. Bu sırada durumu fark eden çevre sakinleri, bölgede toplandı. Sağlık ekibindeki paramedik Yunus Yavuz, bir kişinin getirdiği ata binip, Çilligöl Mahallesi'ndeki hastaya ulaştı.
Hasta kadına evinde ilk müdahalesini yapan Yunus Yavuz, Songül Yılmaz'ın hastaneye kaldırılması gerektiğini söyledi. Mahalledeki atlı kızağa alınan Yılmaz, 4 saatlik yolculuğun ardından 7 kilometre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı. Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Songül Yılmaz, Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzurum sağlık ekibi, atla geldikleri köydeki hastayı kızakla götürdü

Songül Yılmaz, Erzurum, Hınıs, Güncel

Kaynak: DHA


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