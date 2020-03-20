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Erzurum sağlıkçılar için alkışladı

Erzurum sağlıkçılar için alkışladı Erzurumlular korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.

20.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:33
Erzurum sağlıkçılar için alkışladı
ERZURUM - Erzurumlular korona virüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destekte Erzurum'dan geldi. Evlerinin balkonlarına çıkan Erzurumlu vatandaşlar sağlık çalışanları için bir dakika boyunca alkışladı. Sağlık çalışanlarına destek olmak için apartman girişine afiş astıran yönetici Tamer Güzeldir, "Biz burada apartman olarak her zaman sağlıkçılarımızın yanındayız ve onları destekliyoruz. Her zaman her yönde bizlere gereken hizmeti veriyorlar. Bugünde onları unutmadık yanlarında olduğumuzu bilsinler dedi" dedi.
Sağlık çalışanlarının her daim yanlarında olduklarına belirten vatandaşlar, "Zor günlerde sağlık çalışanlarımızı desteklemek amacıyla balkonlarımızda bir dakikalık alkışlayarak destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.
Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından saat 21.00'da Erzurum'un farklı 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganı attı. Erzurum sağlıkçılar için alkışladı

Kaynak: İHA

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Erzurum sağlıkçılar için alkışladı
Etiketler : Yerel

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