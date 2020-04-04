Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ERZURUM SAĞLIKÇILAR İÇİN SİPERLİK ÜRETEN İKİZLERE ÜNİVERSİTEDEN DESTEK

KORONAVİRÜSLE mücadele eden sağlıkçılara destek olmak için evlerinde siperlik üreten ikizler Bayram ve Sungur Bastem, talebi karşılayamayınca Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü destek verdi.

04.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:39
ERZURUM SAĞLIKÇILAR İÇİN SİPERLİK ÜRETEN İKİZLERE ÜNİVERSİTEDEN DESTEK
KORONAVİRÜSLE mücadele eden sağlıkçılara destek olmak için evlerinde siperlik üreten ikizler Bayram ve Sungur Bastem, talebi karşılayamayınca Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü destek verdi. Ata Teknokent'te günde üretilen yaklaşık 70 siperlik Erzurum 'daki hastanelere ücretsiz dağıtılıyor.
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik, Elektronik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Bayram ile ikizi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi ikizi Sungur ile koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara destek olmak için 3D yazıcı ile siperlik üretmeye başladı. Evlerinde yaptıkları siperlikleri hastanelere ücretsiz olarak dağıtan ikizler talebe yetişemeyince Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden destek istedi. Rektörlükten Ata Teknokent'te çalışma daveti alan ikizler, evlerindeki 3D yazıcıyı da getirerek burada üretime devam etti. Günde yaklaşık 70 adet siperlik üreten ikizler, dağıtımını başta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere göndermeye başladı.
SOSYAL SORUMLULUK OLARAK BAŞLADIK
Sağlıkçılara destek için siperlik üretimini sosyal sorumluluk olarak başladıklarını söyleyen Bayram Bastem, "İkiz kardeşimle birlikte evde yaptığımız siperlik üretiminde talebi karşılayamayınca Rektörlüğe başvurduk. Rektörlüğün teknokentte üretim yapılması teklif üzerine buraya geldik. Hastaneler yakın olduğu için de teknokenti tercih ettik. Gün boyu yaptığımız siperlikleri sabahleyin hastanelere dağıtımını yapıyoruz" dedi.
Siperlik üretimi için 24 süreyle 3D yazıcıların çalıştığını belirten Sungur Bastem ise ürettikleri siperlikleri ücretsiz olarak hastanelere gönderdiklerini söyledi.
DOKTORLAR İÇİN ENTÜBASYON ALANLARI
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin talebi olarak Meslek Yüksekokulu laboratuvarında CNC cihazlarıyla sedyei üstü entübesyon alanı yaptıklarını belirten Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Soner Gök, "Entebasyon alanı, sedye üstünde kullanılıyor. Hastalar başına koyduğu zaman doktorlar bununla entübe edebilecek. Teknokent'te ilk defa denemesini yaptık, şimdi bunu başhekimliğe sunacağız. Şimdi bu entebü için ürettiğimiz kabinin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte etkeyi düşünüyoruz. Bununla birlikte sedye üzerinde taşımak için bir de kabin olarak planladığımız çalışmalar var. Hastane yönetimi bizden ilk etapta 20 adet entübe, 2 adet sedye taşıma için 2 tane de boy kabini için üreteceğiz. Diğer hastanelerin de talebi olması halinde Erzurum için yaklaşık 100 adet entübasyon alanı üretmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Erzurum, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ERZURUM SAĞLIKÇILAR İÇİN SİPERLİK ÜRETEN İKİZLERE ÜNİVERSİTEDEN DESTEK - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira

Son Dakika Güncel Haberleri

11:24: Güvenlik korucularını taşıyan araç dereye uçtu: 5 yaralı - Haber 11:23: Başkan Çalık, özel çocuklarla buluştu - Haber 11:22: Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek - Haber 11:22: İZMİR 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu - Haber 11:22: ZONGULDAK KENTE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 09:38: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:31: Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı - Haber 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber