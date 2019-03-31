Erzurum Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Erzurum için sandığa giden vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi Ak Parti'den yana olmuştu. Peki, Erzurum seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Erzurum'da kim önde? Erzurum seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ERZURUM 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Sekmen, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. İYİ Parti'den Mahmut Uykusuz, CHP'den Mehmet Sait Şimşek aday gösterilirdi. DSP adına Dilek Dengizek Ersanal, Vatan Partisi adına Nedim Gültekin ve SP adına Atik Ağdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

ERZURUM İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimi son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Erzurum Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

ERZURUM 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Erzurum'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Erzurum'da 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Mehmet Sekmen, MHP adına Kamil Aydın aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 58,85 oy oranı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP % 28,94 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. BDP ise % 6,23 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.