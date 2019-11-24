Erzurum şehit öğretmen, 24 kasım'da anıldı

Şehit öğretmen, 24 Kasım'da anıldı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 4 Mayıs 1992'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen İlyas Acar (25), Yakutiye ilçesindeki Kocatepe İlkokulu öğretmen ve öğrenciler tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıldı. Şehit öğretmen İlyas Acar'ın eşi Sema ve erkek kardeşi Hikmet Acar'ı ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Olur ilçesine bağlı Aşağı Karacasu Mahallesi'nde 1967'de dünyaya gelen İlyas Acar, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun olduktan sonra Şenkaya Lisesi Akşar Mahallesi'ndeki okula öğretmen olarak atandı. Acar, 4 Mayıs 1992'de ilçeye dönmek için servis aracı bulamayınca kütüphane müdürü ile bölgeden geçen askeri araca bindi. Askeri araca yönelik PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu. Saldırıda 5 asker, kütüphane müdürü ile coğrafya öğretmeni İlyas Acar şehit oldu. İsmi Şenkaya'da anaokuluna verilen İlyas Acar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıldı.

DUYGULANDIRAN ZİYARET

Yakutiye Kocatepe İlkokulu Müdürü Zafer Telek, öğretmenler ve 5 ilkokul öğrencisi, şehit öğretmen İlyas Acar'ın kardeşi Hikmet Acar'ın Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Çocuğuyla birlikte Kars'ta yaşayan şehit öğretmenin eşi Sema Acar'ın davet edildiği eve elinde çiçeklerle giden öğrenciler, duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler çiçek verdikleri Sema Acar'ın elini öperek yanına oturdu. Okul müdürü, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Sema Acar, böyle ziyaretin daha önce yapılmadığını söyledi. Acar, Eşim öğrencilerini ve mesleğini çok severdi. Ailesinden çok zamanını okulda geçirirdi diyerek, gözyaşı döktü.

İlkokul öğrencilerinin de duygulandığı ziyarette konuşan Hikmet Acar, ağabeyinin 4 Mayıs 1992'de 5 askerle birlikte şehit edildiğini hatırlattı. Acar, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerine ziyaret için teşekkür etti.

Kocatepe İlkokulu öğretmenleri, ayrıca şehit öğretmenleri anmak için şarkıları işaret diliyle anlattıkları klip çekti. 'Engel yok' sloganıyla yola çıkan öğretmenler, klibi Palandöken Dağı ve tabyalarda çekti.

Kaynak: DHA