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Erzurum-siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ziyaret

Siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ziyaretErzurum Valisi Okay Memiş, Antalya'da siyanür zehirlenmesi sonucu olan Şimşek ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:26
Siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ziyaret
Valisi Okay Memiş, 'da siyanür zehirlenmesi sonucu olan Şimşek ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Baba Canip Şimşek'i teselli eden Vali Memiş, taziye dileklerini iletti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde oturan Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) evlerinde ölü olarak bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek ailesinin cenazeleri dün Erzurum'a getirilerek özel kıyafetli ekipler tarafından yıkanıp, toprağa verildi.
Vali Okay Memiş, siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Selim Şimşek'in babası Canip Şimşek'e taziye ziyaretinde bulundu. Vali Memiş, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve bazı bürokratlarla merkez Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında baba Canip Şimşek'le görüştü. Müftü Sula'nın ettiği duanın ardından babayı teselli eden Vali Memiş, taziye dileklerini iletti. Yaklaşık 20 dakika taziye çadırında kalan Vali Memiş, Şimşek ailesinin her zaman yanında olacağını bildirdi.
Erzurum-siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ziyaret

Okay Memiş, Antalya, Erzurum, Siyanür, Güncel

Kaynak: DHA


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