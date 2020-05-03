Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ERZURUM Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp sosyal medyada paylaştılar

Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp sosyal medyada paylaştılarERZURUM'un Şenkaya İlçesi'nde bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürüp, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 3 kişiden 2'si gözaltına alındı.

03.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:34

Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp sosyal medyada paylaştılar

ERZURUM'un Şenkaya İlçesi'nde bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürüp, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 3 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Olay Şenkaya İlçesi Yukarı Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Eren C., bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürdü ve çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Köpek dövüş görüntülerini İstanbul'da izleyen soyismi açıklanmayan Aslı isimli bir kadın Şenkaya Emniyet Amirliği'ni arayarak ihbarda bulundu. Sosyal medya hesabının sahibi olduğu belirlenen H.Eren C.?ye gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alınan H.Eren C., videoyu paylaştığı tiktok isimli uygulamanın kendisine ait olduğunu, görüntüleri ise 4 yıl önce çektiğini itiraf etti. Videoda köpeği tutan şahsın Emircan Y.olduğunu, olay yerinde Doğan Ö.?nün de bulunduğunu görüntüleri ise kendinin çektiğini söyleyen H.Eren C., amaçlarının köpeklere zarar vermek olmadığını beyan etti. H.Eren C., köpekleri Emircan Y.?nin evinin bahçesinde dövüştürdüklerini de anlattı.

H.Eren C.?nin ifadesinden sonra Emircan Y.?yi de gözaltına alan polis, Doğan Özkurt'un 2 yıl önce İstanbul? taşındığını belirledi. Polis merkezinde gözaltında bulunan şahıslarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ERZURUM Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp sosyal medyada paylaştılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Şenkaya, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Ömer Döngeloğlu’nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
Samsun’da akşam ezanı 1 saat erken okundu Haberler
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Haberler››Güncel››ERZURUM Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp sosyal medyada paylaştılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:26: Eyfel Kulesi çevresi en boş zamanlarını yaşıyor - Haber 20:15: Samsun'da ezan erken okununca, 'orucunuzu açmayın' anonsu yapıldı - Haber 20:10: Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi - Haber 20:10: Silahlı eylem için Venezuela'ya girmeye çalışan 8 kişi öldürüldü - Haber 20:06: Tekirdağ'da esnaf, kumru yuvasını bozmamak için koltuk kılıfını satmadı - Haber 19:52: Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi - Haber 19:28: Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin