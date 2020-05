ERZURUM Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp sosyal medyada paylaştılar

Sokak köpeğini 2 kangal köpeğiyle dövüştürüp sosyal medyada paylaştılar

ERZURUM'un Şenkaya İlçesi'nde bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürüp, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 3 kişiden 2'si gözaltına alındı.

Olay Şenkaya İlçesi Yukarı Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Eren C., bir sokak köpeğini 2 kangal cinsi köpeğin önüne atarak dövüştürdü ve çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Köpek dövüş görüntülerini İstanbul'da izleyen soyismi açıklanmayan Aslı isimli bir kadın Şenkaya Emniyet Amirliği'ni arayarak ihbarda bulundu. Sosyal medya hesabının sahibi olduğu belirlenen H.Eren C.?ye gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alınan H.Eren C., videoyu paylaştığı tiktok isimli uygulamanın kendisine ait olduğunu, görüntüleri ise 4 yıl önce çektiğini itiraf etti. Videoda köpeği tutan şahsın Emircan Y.olduğunu, olay yerinde Doğan Ö.?nün de bulunduğunu görüntüleri ise kendinin çektiğini söyleyen H.Eren C., amaçlarının köpeklere zarar vermek olmadığını beyan etti. H.Eren C., köpekleri Emircan Y.?nin evinin bahçesinde dövüştürdüklerini de anlattı.

H.Eren C.?nin ifadesinden sonra Emircan Y.?yi de gözaltına alan polis, Doğan Özkurt'un 2 yıl önce İstanbul? taşındığını belirledi. Polis merkezinde gözaltında bulunan şahıslarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.