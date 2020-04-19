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ERZURUM-Sokaklar onlara kaldı

Sokaklar onlara kaldıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, cuma günü başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte boş cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı.

19.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:03
Sokaklar onlara kaldı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, cuma günü başlayan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte boş cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı.
Türkiye genelindeki 30'u büyükşehir olmak üzere Zonguldak ile birlikte 31 ilde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı Erzurum 'da ilginç görüntülere sahne oldu. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yolun tam ortasına uzanan sokak köpeği bir süre şaşkın bakışlarla çevresini izedikten sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Merkez Palandöken ilçesinde ise başıboş 4 at, orta refüjde baharla birlikte çıkan taze yeşil otları yiyerek karınlarını doyurmaya çalıştı. Kimsenin müdahale etmediği atlar, tek sıra halinde refüjde otlayarak ilerledi. ERZURUM-Sokaklar onlara kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Güncel
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