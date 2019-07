ERZURUM Stajyer kadın itfaiyeciler eğitimde

Stajyer kadın itfaiyeciler eğitimdeGÜMÜŞHANE Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nün 3 kadın öğrencisi Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda yaptı. Yangınlara müdahalenin yanı sıra birçok kurtarma operasyonuna katıldıklarını belirten Gülhanım Kuşçu, Zorluğundan çok hayat kurtarmanın verdiği zevk için bu bölümü seçtik dedi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Tokat Gaziosmanpaşa Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden 3'ü kadın toplam 6 öğrenciyi staja aldı. Uzman itfaiyeciler, stajyer öğrencilere, hayat kurtarma ve yangın söndürme başta olmak üzere çeşitli konularda uygulamalı eğitimler verdi. Hayat kurtarmanın verdiği zevk nedeniyel bu bölümü seçen Gül Sultan Özkocaman, Gülhanım Kuşçu ve Sümeyra Güler, erkek öğrenciler Sefa Erkaya, Mehmet Eren Temel, Furkan Gezici ile birlikte her olayda görev aldı. Yangın söndürme, ilk yardım ve kurtarma olaylarına katılarak stajlarını tamamlayan kadın itfaiyecilere uzman ekipler de tam not verdi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Grup Amiri Halit Uludağ, öğrencilerin okullarda aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu belirterek, yaklaşık bir aylık stajyerlik döneminde her türlü kurtarma, trafik kazaları ve yangınlara müdahale konusunda uygulamalı dersler verdiklerini kaydetti. Eğitim sonrası öğrencilerin okullarına döneceğini ifade eden Uladağ, mezun olduktan sonra havalimanları, şehir itfaiyeleri ile AFAD müdürlüklerinde görev yapabileceklerini söyledi.1 aylık zorunlu staj için Erzurum'a geldiklerini belirten Gülhanım Kuşçu, eğitimlerinin başarılı geçtiğini kaydetti. Bir yıl hazırlık olmak üzere 5 yıl eğitim gördüklerini ifade eden Gülhanım Kuşçu, İtfaiyecilik zor bir meslek ama biz zorluğundan daha çok hayat kurtarmanın verdiği zevk için bu bölümü seçtik diye konuştu.ATAMALARDA GÖZARDI EDİLMEYELİMStaj için Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden gelen Sefa Erkaya ise atamalarla ilgili temennilerini dile getirdi. Ülke genelinde itfaiye müdürlüklerinde çok sayıda açık olmasına rağmen gerektiği kadar alımın yapılmadığını ileri süren Erkaya, şunları söylediİtfaiyecilere gereken önem verilmiyor. Herkesin kaçtığı yere biz koyarak gidiyoruz, önce hayat kurtarma diyoruz. Ama atamalar bizim için sıkıntı oluyor. KPSS puanlarına göre itfaiyecilikle hiç alakası olmayanlar atanabiliyor. Bu eğitim alan bizleri üzüyor. O kadar eğitim alıyoruz, bunlar göz ardı ediliyor. Üniversitede eğitim görenler göz ardı edilerek hiç yetişmemiş ancak KPSS puanına göre elemanlar alınıyor. Yetkililer inşallah sesimizi duyar ve atamalara bir çeki düzen verirler.