Erzurum Su Samuru Balık Avlarken Drone ile Görüntülendi

Erzurum
'da yaban hayatı envanter çalışması yapan ekipler, karlı kaplı dağları drone ile görüntülerken, balık avlayan su samurunu takibe aldı. Su samurunun, bir bölümü buzla kaplı suda yakaladığı balığı kıyıya çıkarak yemesi, an be an görüntülendi. Samur, kendisini takip eden ekibe ise aldırış etmedi.
Doğa Koruma Milli Parklar Erzurum Şubesi ekiplerince İspir
ilçesinde bulunan Verçenik Dağı'nda yapılan yaban hayatı envanter çalışması sırasında derede yüzen su samuru görüntülere takıldı. Tehdit altında bir tür olan su samuru, etrafı karla kaplı derede avladığı balığı kıyıya taşırken bir anda ağzından düşürdü. Suya dalarak balığı tekrar yakalayan su samuru suyun az olduğu bir yerde yemeğe başladı. Kendisini görüntüleyen ekibe aldırış etmeyen su samuru, balık ziyafeti sonrası suda yüzerek kendisini izleyen ekibe adeta gösteri yaptı. Bir süre suda yüzen su samuru ardından derede başka bölgelere gitti.
Erzurum
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:31