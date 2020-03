ERZURUM Süs havuzunda kurtuluş töreni

Süs havuzunda kurtuluş töreni

ERZURUM'un işgalden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü süs havuzunda törenlerle kutlandı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait mehteran takımı gösterisini süs havuzu içerisinde yaptı.

Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümü kutlalamaları Atatürk anıtının bulunduğu Havuzbaşı'nda yapıldı. Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığına Vekaleten Kurmay Başkanı Albay Osman Ertunç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemini anlattı. Başkan Sekmen, Binlerce yıllık tarihi geçmişi boyunca savaşlara, muharebe ve gazalara tanıklık eden Erzurum, bildiğiniz üzere Şubat 1916'da Ruslar tarafından fiili olarak işgal edilmiş, acılarla, binbir türlü eza ve cefayla yaşanan iki yıl, yine böyle bir 12 Mart sabahında, yerini hem de 'Allah Allah' nidalarıyla aydınlığa bırakmıştır. İşte bugün o karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı günün 102'nci yıldönümü. Bugün, Dadaşlar'ın şahlandığı ve kendi kaderini ancak kendisinin tayin edeceğini tüm dünyaya haykırdığı günün yıl dönümü. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların her metrekaresinde kan, uğruna feda edilmiş binlerce can vardır. Bu topraklarda erlik vardır, kahramanlık vardır, tarihe altın harflerle yazılmış destanlar vardır. Tarihi geçmişe dönüp bakan herkes rahatlıkla görecektir ki; Anadolu'nun kurtuluş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş adımları da, zaten bu yurtta ve bu yuvada atılmıştır diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi mehter takımı süs havuzu içerisinde mini bir konser verdi. Mehter takımının konseri toplanan kalabalığı ve protokolü coşturdu. Buradaki törenin ardından Vali Okay Memiş ve protokol Karskapı Şehitliği'ne giderek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaynak: DHA